È caduta dalla seggiovia Italia orrore per una bimba di 7 anni | impatto terribile

Una bambina di 7 anni è caduta dalla seggiovia a Campo Felice, provocando grande spavento tra gli sciatori. La causa dell’incidente sembra essere stata una perdita di equilibrio durante la salita, che ha portato alla sua caduta sulla neve sottostante. Soccorritori e medici sono intervenuti rapidamente per prestarle assistenza. La piccola è stata trasportata in ospedale, dove si stanno valutando le sue condizioni. I soccorsi stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Momenti di grande apprensione sulle piste da sci di Campo Felice, nel territorio di Rocca di Cambio, in provincia dell’Aquila, dove una bambina di 7 anni è precipitata da una seggiovia finendo sulla neve sottostante. L’episodio si è verificato nel corso della giornata, mentre l’impianto era regolarmente in funzione e numerosi sciatori affollavano il comprensorio abruzzese. La piccola, secondo le prime informazioni raccolte, è rimasta sempre cosciente dopo la caduta. L’impatto con il terreno innevato avrebbe provocato dolori diffusi in diverse parti del corpo, facendo scattare immediatamente l’allarme tra gli addetti e gli altri presenti in zona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Bimba di 7 anni cade dalla seggiovia a Campo Felice, elitrasportata d’urgenza a RomaUna bambina di 7 anni è caduta dalla seggiovia a Campo Felice a causa di un malfunzionamento.

“La madre, lì sul balcone…”. Italia, orrore su una bimba di 6 anni. Particolari atrociLa vicenda di una bambina di 6 anni coinvolge aspetti profondi della psiche umana e solleva importanti riflessioni sulla sicurezza e il benessere dei minori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Scivola dalla seggiovia e cade per tre metri: ferita bambina di 5 anni; Scivola dalla seggiovia e cade da tre metri: ferita una bambina di 5 anni; Piancavallo, bimba di 5 anni scivola dalla seggiovia e cade sulla rete di raccolta; Incidente sulle piste da sci, 16enne politraumatizzata.

Bimba di 7 anni cade dalla seggiovia a Campo Felice, elitrasportata d’urgenza a RomaTerribile incidente sulla neve a Campo Felice, bimba di 7 anni cade dalla seggiovia: elitrasportata d'urgenza al Gemelli ... fanpage.it

Campo Felice: bimba di 7 anni cade dalla seggiovia, dopo L’Aquila il trasporto al GemelliIncidente sulle piste di Campo Felice, dove una bambina di 7 anni è caduta da una seggiovia finendo sulla neve. La piccola, secondo quanto riferito nelle prime informazioni, è rimasta sempre cosciente ... rete8.it

Finisce alle semifinali contro Tortona la coppa Italia della Virtus. Caduta dopo il massimo vantaggio, senza Pajola e prima della palla due senza Hackett. Da quel decisivo momento sono finite le energie psicofisiche di una squadra in emergenza da dicembre. x.com

JUVE ORMAI IN CADUTA LIBERA ... FUORI DALLA CHIAMPIONS , FUORI DALLA COPPA ITALIA , SI SPERAVA CHE CI FOSSE LA VOGLIA DI RIFARSI IN CAMPIONATO , IN UNA PARTITA , COL COMO , CHE È IMPORTANTE PER ARRIVARE A QUEL MINI - facebook.com facebook