Dylan Osetkowski vicino al rinnovo con il Partizan Belgrado

Dylan Osetkowski ha deciso di firmare un nuovo contratto con il Partizan Belgrado, dopo le recenti difficoltà legate a un caso di antidoping. La squadra serba ha confermato l’accordo, che prevede il suo ritorno in campo già nelle prossime settimane. La decisione giunge dopo un periodo di attesa e analisi, durante il quale il giocatore ha lavorato per chiarire la propria posizione. La sua presenza rafforzerà sicuramente la rosa del club serbo.

Dopo mesi di incertezza legata a un caso di antidoping, Dylan Osetkowski tornerà a vestire la maglia del Partizan Belgrado. La risoluzione delle pendenze legali ha permesso al giocatore di rientrare nel roster, restituendo completezza sportiva e definendo un percorso chiaro per le prossime settimane. La vicenda ha origine nel 2023, quando una positività alla marijuana, riferita a un periodo in cui l'atleta militava nel Malaga, è stata comunicata dall'agenzia antidoping spagnola in occasione di una sfida di EuroLeague tra Partizan e Real Madrid. In quel frangente il club serbo ha attivato le clausole di risoluzione per tutelarsi, interrompendo il contratto dell'ala forte americana.