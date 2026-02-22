Una ricerca visiva con Google Lens permette di trovare lampade di design a prezzi più bassi, risparmiando circa 100 dollari. Questo metodo aiuta gli acquirenti a confrontare facilmente modelli diversi, evitando lunghe ricerche online. La tecnologia riconosce le immagini e suggerisce negozi o prodotti simili, semplificando il confronto dei prezzi. Sempre più persone usano questa funzione per acquistare oggetti di qualità senza spendere troppo. La tendenza si diffonde tra chi cerca soluzioni pratiche e convenienti.

questo testo analizza come una ricerca visiva possa rivoluzionare l’acquisto di oggetti di design, offrendo risparmi concreti e tempi di ricerca ridotti. al centro dell’esempio c’è una lampada dallo stile industriale, proposta a circa 1.000 dollari, e la possibilità di trovare alternative simili attraverso google lens. google lens: ricerca visiva per trovare duplicati a prezzo inferiore. nonostante la sua notorietà, google lens non è pubblicizzata come strumento principale di shopping. spesso viene usato per traduzioni o riconoscimento di oggetti, ma la vera potenza risiede nell’individuare versioni simili a un prodotto. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

