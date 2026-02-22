duke blue devils sorprendono michigan sarr segna 5 punti

Duke Blue Devils vincono contro Michigan grazie a una prestazione energica e a Sarr che segna 5 punti decisivi. La squadra di casa ha preso il comando fin dall'inizio, sfruttando la pressione difensiva e le rapide ripartenze. Michigan ha tentato di reagire, ma ha incontrato difficoltà nel contenere gli attacchi avversari. La partita si è conclusa con un punteggio stretto, lasciando spazio a molte emozioni per i tifosi presenti.

Il duello tra Duke e Michigan ha offerto una cornice intensa, con una partita che ha avuto sapore di Final Four già in stagione. Cameron Boozer ha guidato i Blue Devils con 18 punti, contribuendo a costruire una vittoria decisiva contro la prima testa di serie, una Michigan particolarmente impegnata in trasferta. In tribuna era presente anche Carlos Boozer, rafforzando il contesto familiare e carico di significato della sfida. L'inerzia della partita si è dettata nel finale, quando la tripla di Boozer a 1:55 ha fissato il punteggio sul 64-58 e ha indirizzato la conclusione dell'incontro. La squadra di casa ha mostrato una risposta più varia in attacco rispetto agli avversari, con Isaiah Evans a referto per 14 punti,

