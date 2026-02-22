Un incidente ha coinvolto due cordate che sono finite nel canale, provocando tre feriti. La causa sembra essere stata una perdita di equilibrio durante la salita. Testimoni riferiscono che alcuni escursionisti si erano mossi su un passaggio particolarmente ripido, rendendo difficile mantenere la stabilità. Le operazioni di soccorso sono in corso per aiutare i coinvolti e verificare le condizioni del terreno. La dinamica dell’accaduto resta da chiarire completamente.

"Ero partito dal Cavone con il mio Leo, il mio pastore australiano. E già alla stazione avevo notato un buon numero di alpinisti che si stavano preparando. Ho pensato tra me e me: ‘speriamo siano esperti’, perché il meteo degli scorsi giorni, tra pioggia, sole e gelate, aveva reso la neve insidiosa". Mauro Ballerini è stato per anni capostazione del soccorso alpino del Corno alle Scale. E ieri mattina si è trovato nel posto giusto al momento giusto, quando due cordate composte ciascuna da tre alpinisti del Cai di Pavullo sono precipitate giù dal terzo canalino della parete nord del Corno, rotolando per un centinaio di metri e rimbalzando sui blocchi di ghiaccio staccatisi dalla montagna con l’ultima valanga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Precipitano da un'impalcatura: tre operai gravemente feriti a San SalvoUn incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a San Salvo, dove tre operai sono rimasti gravemente feriti dopo essere precipitati da un'impalcatura durante le operazioni in un cantiere edile.

Schianto tra due auto a Fontanelle di Roccabianca, una finisce nel canale: due feriti in ospedaleDue auto si sono scontrate questa mattina sulla provinciale di Cremona, a Fontanelle di Roccabianca.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Due cordate precipitano nel canale, tre feriti; Precipitano sei alpinisti del Cai di Pavullo al Corno alle Scale. Volo di 30 metri nel canalone; Sei alpinisti del Cai di Pavullo precipitano per 30 metri sul Corno alle Scale; Sei alpinisti del CAI di Pavullo precipitano per 30 metri al Corno alle Scale: intervengono due elicotteri e il Soccorso Alpino.

Soccorso Alpino attivato oggi al Corno alle Scale, Appennino Bolognese, dopo che due cordate CAI di 6 alpinisti è scivolato dentro un canalone di 30 MT. Operazioni con elicotteri da Bologna e Ravenna. 5 ospedalizzati. I feriti più gravi all'Ospedale Maggi x.com

17/02/26 Val Paghera, cascata Terrordactyl Condizioni ottime, oggi eravamo in due cordate su questa bellissima cascata, discesa ben tracciata dopo la nevicata di stanotte, altre due cordate su albero di sx. - facebook.com facebook