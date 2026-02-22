Due adolescenti muoiono per intossicazione da monossido mentre sono in vacanza | Sono distrutta come madre

Cherish Bean, 15 anni, ed Ethan Slater, 17, sono morti per avvelenamento da monossido di carbonio mentre erano in vacanza con la famiglia. La causa è un malfunzionamento della caldaia nella casa affittata. La vicenda ha portato all’arresto di tre persone per negligenza e omicidio colposo. La madre di Cherish si dice devastata e chiede risposte su quanto successo. La tragedia ha suscitato molte reazioni nella comunità locale.

