Dubai | Nardi ko al tiebreak 28 anni di lotta Mpetshi Perricard

Luca Nardi viene eliminato al tiebreak dopo una lunga battaglia, evidenziando 28 anni di impegno nel tennis. La partita si decide solo nel terzo set, quando Nardi non riesce a superare Pablo Carreno Busta. Nel frattempo, Giovanni Mpetshi Perricard sorprende tutti e si qualifica per il tabellone principale, dimostrando determinazione e talento. La competizione a Dubai continua a regalare emozioni e sorprese a ogni turno.

Dubai: Nardi Sbattuto Fuori al Tiebreak, Mpetshi Perricard Sorprende e Volla al Main Draw. Il torneo di Dubai ha un’amara eliminazione per Luca Nardi, sconfitto in una battaglia al cardiopalma da Pablo Carreno Busta al terzo set, mentre Giovanni Mpetshi Perricard ha compiuto un’impresa, conquistando un posto nel tabellone principale. Jan-Lennard Struff e Alexander Shevchenko, pur sconfitti, hanno ricevuto un’inaspettata seconda chance grazie al ripescaggio come lucky loser, preparandosi ad affrontare avversari di rilievo come Khachanov e Bublik. Il torneo, che segue da vicino il successo di Carlos Alcaraz nel Qatar, si preannuncia ricco di sorprese e di sfide avvincenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

ATP Montpellier 2026, risultati 2 febbraio: avanza Mannarino, costretto al ritiro Mpetshi PerricardSi conclude la prima giornata degli Open Occitanie a Montpellier.

Pronostico e quote Giovanni Mpetshi Perricard – Jakub Mensik, Auckland 15-01-2026Il match tra Giovanni Mpetshi Perricard e Jakub Mensik si svolgerà a Auckland il 15 gennaio 2026, nel quarto di finale del torneo neozelandese.

Un ritiro che ha lasciato tutti increduli a Montpellier: Giovanni Mpetshi Perricard si colpisce involontariamente un occhio con la pallina dopo una steccata a rete - facebook.com facebook