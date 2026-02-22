Dritto e Rovescio la vita rovinata da uno stupro | il dramma su Rete 4

Marta ha raccontato di essere stata violentata da un immigrato di seconda generazione, un episodio che ha cambiato la sua vita. La donna ha deciso di parlare apertamente per sfatare alcuni miti e mettere in discussione le generalizzazioni. La sua testimonianza, condivisa durante una trasmissione televisiva, mira a evidenziare le conseguenze di un episodio violento. La sua storia suscita attenzione e pone domande sulle problematiche sociali legate all’immigrazione.

Un messaggio crudo e brutale a chi per anni ha sostenuto che «gli immigrati ci pagano le pensioni». Marta, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, ha il coraggio di esporsi in prima persona, pur oscurata, e raccontare la sua drammatica esperienza personale: la ragazza è infatti stata violentata da un immigrato di seconda generazione. «La stragrande maggioranza dei reati che vengono commessi anche dalle mie zone è commessa da extracomunitari - ha spiegato ai telespettatori- e secondo me c’è un’immigrazione incontrollata e io penso che noi li abbiamo accolti, gli abbiamo dato agevolazioni e quant'altro, li abbiamo presi perché ci aiutassero a pagare le pensioni dei nostri anziani, ci aiutassero a noi cosa stanno facendo, commettono degli atti immondi verso noi e verso il nostro paese». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Dritto e rovescio, Minniti inchioda il Pd su Rogoredo: parole fortissime

Dritto e Rovescio, Del Debbio dà una lezione al maranza: "Chi è il bastardo"

