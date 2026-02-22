Dove vedere la Cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026 | lo sport in tv del 22 febbraio
La cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026 si svolge all’Arena di Verona, dopo aver attirato l’attenzione di migliaia di spettatori. La manifestazione si tiene per celebrare i Giochi Olimpici invernali, con un ricco spettacolo di luci e musica. La giornata offre anche incontri di calcio in Serie A, partite di basket, ciclismo, pallavolo, rugby e atletica leggera trasmesse in diretta. Gli appassionati possono seguire gli eventi in televisione o in streaming.
Anche oggi, 22 febbraio, sarà una domenica ricca di sport in tv e in streaming per gli appassionati di calcio. Tantissimi gli appuntamenti di Serie A, con Genoa-Torino in tarda mattinata, seguita da Atalanta-Napoli, Milan-Parma e Roma-Cremonese in serata. Non mancheranno tuttavia match di Campionato Primavera, Serie B e Serie C, Liga, Premier League, Bundesliga, Eredivisie e Campionato scozzese, croato, argentino e belga. 11 - Calcio, Campionato Primavera: Atalanta-Genoa, Sportitalia 11 - Calcio, Campionato Primavera: Sassuolo-Lecce, Primavera tv 12.30 - Calcio, Serie A: Genoa-Torino, DAZN e Dazn 1 (canale 214 Sky) 12. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
