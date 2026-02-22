Dove vedere la Cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026 | lo sport in tv del 22 febbraio

La cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026 si svolge all’Arena di Verona, dopo aver attirato l’attenzione di migliaia di spettatori. La manifestazione si tiene per celebrare i Giochi Olimpici invernali, con un ricco spettacolo di luci e musica. La giornata offre anche incontri di calcio in Serie A, partite di basket, ciclismo, pallavolo, rugby e atletica leggera trasmesse in diretta. Gli appassionati possono seguire gli eventi in televisione o in streaming.

Anche oggi, 22 febbraio, sarà una domenica ricca di sport in tv e in streaming per gli appassionati di calcio. Tantissimi gli appuntamenti di Serie A, con Genoa-Torino in tarda mattinata, seguita da Atalanta-Napoli, Milan-Parma e Roma-Cremonese in serata. Non mancheranno tuttavia match di Campionato Primavera, Serie B e Serie C, Liga, Premier League, Bundesliga, Eredivisie e Campionato scozzese, croato, argentino e belga. 11 - Calcio, Campionato Primavera: Atalanta-Genoa, Sportitalia 11 - Calcio, Campionato Primavera: Sassuolo-Lecce, Primavera tv 12.30 - Calcio, Serie A: Genoa-Torino, DAZN e Dazn 1 (canale 214 Sky) 12. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: dove vedere la cerimonia di apertura in tv e streamingDa venerdì 6 febbraio a domenica 22 febbraio 2026, Milano e Cortina si preparano ad accogliere le Olimpiadi Invernali.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dove vedere la cerimonia in tvQuesta sera alle 20, il Meazza di Milano si trasforma in un palcoscenico olimpico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cerimonia di Chiusura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; Cerimonia di chiusura Olimpiadi invernali 2026, cosa c'è da sapere; Olimpiadi, oggi la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona: orario, dove vederla, scaletta e tutto…; No, alla cronaca della Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi non ci sarà Petrecca.

Dove vedere la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi 2026 in tv: orario, programma e super ospitiLa diretta verrà trasmessa su Rai 1 e RaiPlay a partire dalle 20.00, telecronaca affidata ad Auro Bulbarelli, allo scrittore Fabio Genovesi e alla soprano Cecilia Gasdia, sovrintendente dell’Arena di ... iodonna.it

Olimpiadi, oggi la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona: orario, dove vederla, scaletta e tutto quello che c’è da sapereWashington, 21 feb. (Adnkronos) - Per ora alla Casa Bianca vige il silenzio su cosa farà il presidente Donald Trump con l'Iran: i funzionari più stretti non parlano, eppure la stampa americana sostien ... ilfattoquotidiano.it

Siamo arrivati al fatidico ultimo giorno di queste Olimpiadi, siamo tristi e allo stesso tempo felici! Godiamoci queste ultime gare e festeggiamo tutti insieme i nostri risultati, grazie di tutto Segui le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 live su disco - facebook.com facebook

A un passo dai luoghi del Biathlon delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un piccolo e incantevole albergo nasconde le ricette tradizionali della migliore cucina locale x.com