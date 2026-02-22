Dove vedere in tv Derthona-Olimpia Milano Finale Coppa Italia basket 2026 | orario programma streaming

Derthona Tortona e Olimpia Milano si sono qualificati per la finale di Coppa Italia basket 2026 dopo aver vinto le semifinali all’Inalpi Arena di Torino. La partita tra le due squadre si terrà a breve, con i tifosi che cercano informazioni su orario e modalità di visione. La sfida promette grande spettacolo e si aspetta una battaglia intensa in campo. La gara sarà trasmessa in diretta streaming e in tv, con dettagli da confermare.

Si è delineata poco fa la composizione della finale di Coppa Italia basket 2026. All'Inalpi Arena di Torino, la giornata di oggi dedicata alle semifinali si è conclusa con i successi dell'Olimpia Milano e della Bertram Derthona Tortona. I meneghini sono riusciti a superare la Germani Brescia al termine di un match molto intenso mentre i piemontesi, vera sorpresa della competizione, hanno battuto la Virtus Olidata Bologna. La finalissima in programma domani metterà quindi a confronto l'Olimpia Milano e Derthona Tortona, in un remake dell'ultimo atto del 2022 che premiò i milanesi. La squadra di Poeta parte ovviamente con tutti i favori del pronostico ma gli uomini allenati da Fioretti venderanno cara la pelle come fatto nelle due partite precedenti.