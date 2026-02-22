Dosso nella storia | 6.99 a Torun record italiano e muro dei sette secondi abbattuto

La campionessa europea dei 60 metri stabilisce un record italiano a Torun con un tempo di 6.99 secondi, abbattendo il muro dei sette secondi. La sua prestazione deriva da un’ottima partenza e da una spinta potente negli ultimi metri, portandola a entrare nell’élite mondiale della velocità indoor. La gara si svolge in un’atmosfera intensa, con il pubblico che applaude ogni frazione del percorso. La sua performance dimostra come la determinazione possa portare a risultati sorprendenti.

La campionessa europea dei 60 metri entra nell’élite mondiale della velocità indoor con un crono straordinario, pareggiando la migliore prestazione mondiale stagionale della campionessa olimpica Julien Alfred. Terza vittoria consecutiva in una tappa Gold del World Indoor Tour, quinta europea di sempre sotto i sette secondi. E lo fa alla quarta partenza, dopo tre falsi: nervi d’acciaio oltre che gambe d’oro. Zaynab Dosso corre nella storia. L’azzurra delle Fiamme Azzurre abbatte il muro dei sette secondi sui 60 metri al meeting di Torun, in Polonia, fermando il cronometro sul clamoroso 6.99. Un risultato che migliora di due centesimi il suo stesso record italiano — il 7. 🔗 Leggi su Sportface.it

Nadia Battocletti prende a schiaffi il record italiano dei 3000, abbattuto di 4 secondi. Record europeo sfioratoNadia Battocletti ha stabilito un nuovo record italiano nei 3000 metri, coprendoli in 8:26.

Atletica, Battocletti da sogno: record italiano nei 3000 abbattuto di 4 secondiNadia Battocletti ha conquistato il record italiano nei 3000 metri, abbattendo il precedente di quattro secondi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Meteo febbraio 2026: allarme valanghe record e arrivo aria polare; Alfred corre i 60 metri in 699 a Fayetteville; Bisseck al fanta ora è determinante: gol e assist nelle ultime tre giornate.

Dosso: spettacolare record italiano con 699 nei 60 metri di TorunZaynab Dosso vince con uno strepitoso crono di 699 i 60 metri della Orlen Copernicus Cup di Torun, ottava e ultima prova Gold del World Indoor Tour 2026, scendendo per la prima volta in carriera sott ... msn.com

Dosso domina nei 60 metri di Belgrado con uno strepitoso 702Zaynab Dosso vince con uno strepitoso crono di 702 i 60 metri donne del meeting di Belgrado, dopo aver corso nella batteria con 705, mostrandosi in crescita di condizione sulla strada verso i mondia ... msn.com

Una storia in tre capitoli cominciata nel 2015 per capire il maxicondominio, in mostra nella sede del Dosso Dossi. Scopri i contenuti dell'esposizione - facebook.com facebook