Doppia valanga in Alta Valtellina

Una doppia valanga si è verificata in Alta Valtellina, provocando l’intervento dei soccorritori. Le valanghe sono state causate dalle intense nevicate che hanno colpito la zona, coinvolgendo diverse aree montane. Alle 14:30, il Soccorso Alpino ha inviato le squadre a Livigno, dove una persona è rimasta sotto la neve in zona Rin Da Gen a circa 2200 metri. I tecnici cercano di estrarre la vittima e valutare l’entità dell’incidente.

Due allertamenti per valanga, oggi pomeriggio, per la VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Soccorso Alpino: a Livigno, SOREU delle Alpi ha attivato i tecnici intorno alle 14:30 per una persona coinvolta dal distacco di neve in zona “Rin Da Gen”, a circa 2200 metri d’altitudine. Era con un gruppo di altre persone, stavano praticando snowboard. Sul posto l’elisoccorso di Sondrio di AREU - Agenzia regionale emergenza urgenza; il tecnico di elisoccorso e l’unità cinofila da valanga (UCV) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) hanno bonificato la zona. L’elicottero ha portato in quota una squadra di quattro tecnici della Stazione di Livigno, che hanno preso in carico tutte le altre persone, accompagnate a valle. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Leggi anche: Olimpiadi, doppia esercitazione sulle strade dell’Alta Valtellina

Valanga in Valtellina, 2 morti e un ferito graveUna valanga ha travolto alcuni scialpinisti in Valtellina, sull'alpe Meriggio ad Albosaggia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Livigno, doppia emergenza ad alta quota: slavina al Carosello 3000 e snowboarder bloccato su pendio; Valle d’Aosta, 5 scialpinisti coinvolti da valanga: due feriti, uno è grave; Doppia tragedia in montagna: valanghe in Val Veny e Valchiavenna. Due vittime e un disperso.

Valanga in alta valle Maira, l'arrivo delle squadre di soccorso«Gli ultimi accumuli di neve ventata – scrivono i tecnici – possono ancora subire un distacco provocato specialmente sui pendii molto ripidi ombreggiati e per lo più alle quote medie e alte. Ciò ... lastampa.it

Valanga in alta Valle Maira. Morta una donna straniera. Altri tre escursionisti feritiUna valanga fatale quella che, poco dopo le 13, ha provocato una vittima e tre feriti sulle Alpi della valle Maira, a 2300 metri di quota, nel comune di Acceglio. Le ricerche hanno confermato che non ... ilgiornale.it

Alta Valtellina, doppio allarme valanghe tra Livigno e Bormio: interventi del Soccorso Alpino #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook