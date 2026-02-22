Dopo l' infortunio ha pensato al ritiro | Tornerò a giocare

Un calciatore ha deciso di riprendere l’attività dopo un grave infortunio al muscolo della coscia, subito il 17 ottobre 2025. L’incidente si è verificato durante la prima giornata del campionato e ha causato un distacco raro del capo lungo del bicipite femorale. Dopo l’intervento chirurgico eseguito da un team specializzato, il giocatore ha iniziato un percorso di riabilitazione. Ora, con entusiasmo, annuncia il suo ritorno in campo.

Il racconto è di Ilaria Trevisan 37 anni portiere di una squadra di calcio a 5. Ad inizio campionato ha patito il distacco del capo lungo del bicipite femorale. Presa in cura dall'ospedale di Piove di Sacco, ora rivede la luce «Durante la prima giornata di campionato, il 17 ottobre 2025, ho avuto un grave e raro infortunio: il distacco del capo lungo del bicipite femorale (parte posteriore della coscia) ma dopo l’operazione da parte dell’equipe del dottor Pernice e la successiva presa in carico da parte del servizio di Recupero e Riabilitazione Funzionale, sempre dell’ospedale di Piove di Sacco, ora vedo la luce». 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

