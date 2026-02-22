Dopo la rissa va a farsi medicare Arrestato

Una rissa a Brusaporto ha portato all’arresto di un uomo, che aveva minacciato un altro con un coltello e acqua bollente. Dopo l’aggressione, si è recato al pronto soccorso dell’ospedale Bolognini di Seriate per farsi medicare le ferite. La polizia lo ha fermato poco dopo, durante i controlli di routine. La vicenda si è conclusa con il suo trasferimento in caserma per ulteriori accertamenti.

© Ilgiorno.it - Dopo la rissa va a farsi medicare. Arrestato

Il giorno prima aveva aggredito un uomo a Brusaporto minacciandolo con un coltello e acqua bollente. Ma la sua fuga è terminata al Pronto soccorso dell’ ospedale Bolognini di Seriate. Qui venerdì pomeriggio i carabinieri della Tenenza di Seriate, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bergamo e della Polizia locale di Seriate, hanno rintracciato e arrestato un tunisino di 34 anni, irregolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un provvedimento di espulsione. La vicenda è iniziata giovedì pomeriggio, quando una pattuglia della stazione dei carabinieri di Calcinate era intervenuta a Brusaporto per una violenta lite tra due uomini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Matteo accetta di farsi adottare dagli zii, ma poco dopo Umberto viene arrestato Shia LaBeouf arrestato dopo una rissa durante i festeggiamenti di Carnevale a New OrleansShia LaBeouf è stato arrestato a New Orleans dopo essere stato coinvolto in una rissa durante i festeggiamenti di Carnevale. Gang Picks on a Woman… Until They Anger a Retired Special Forces Soldier Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dopo la rissa va a farsi medicare. Arrestato; Ivrea ostaggio delle bande di giovanissimi. Ragazze fanno da vedetta; Shia LaBeouf arrestato dopo una rissa durante il Carnevale di New Orleans; Shia LaBeouf arrestato dopo una rissa durante i festeggiamenti di Carnevale a New Orleans. Coltellata dopo rissa per rivalità territoriali, preso 17enneHa riferito di avere sferrato la coltellata solo perché nutriva antipatia nei confronti di quel 19enne. Ma è stato smentito dalle chat che aveva cancellato dal cellulare le quali, invece, restituivano ... ansa.it Gérard Depardieu e Rino Barillari, la stretta di mano dopo la rissa del 2024Le immagini di questo incontro pacifico arrivano dall’Harry’s Bar di Roma, uno dei locali più iconici della Roma che fu, simbolo di una Dolce Vita che le foto di Barillari, «paparazzo», come si diceva ... iodonna.it RISSA IN PIAZZA DOPO IL CARNEVALE, ACCOLTELLATO ALLA SPALLA Paura a Malo dove martedì sera, al termine del carnevale, un 21enne è stato accoltellato fuori da un locale. - Segui tutte le notizie nella PRIMA edizione di TVA NOTIZIE in diretta all - facebook.com facebook Bologna-Celtic: arresti, denunce e Daspo dopo la rissa in via Andrea Costa x.com