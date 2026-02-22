Dopo il flop olimpico Malinin infiamma il Galà Standing ovation e Ilia non trattiene le lacrime

Malinin ha emozionato il pubblico al Galà dopo un'occasione deludente ai Mondiali, scatenando una standing ovation. Il pattinatore russo, reduce da una prestazione sotto le aspettative, ha dimostrato tutta la sua determinazione con un'esibizione energica. La sua performance ha suscitato grande entusiasmo tra gli spettatori e Ilia si è commosso sul ghiaccio, lasciando trasparire tutta la passione per lo sport. La serata si conclude con un forte coinvolgimento del pubblico.

Al Forum di Assago è andata in scena la serata di gala, con tutti i protagonisti delle competizioni olimpiche che sono scesi sul ghiaccio a dare spettacolo un'ultima volta, fuori dalle competizioni. Ad aprire la serata è stata Carolina Kostner, ex campionessa mondiale e bronzo olimpico a Sochi 2014. L'ex azzurra è tornata dopo anni a esibirsi, sulle note di Moon Lake. Ma c'era grande attesa anche e soprattutto per Ilia Malinin, il fenomeno del pattinaggio, l'unico capace di effettuare il quadruplo Axel ma che, da grande favorito di Milano Cortina, ha completamente sbagliato gara piazzandosi all'ottavo posto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

