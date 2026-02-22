Dopo il flop alle Olimpiadi Ilia Malinin in jeans e felpa infiamma il Gala di pattinaggio | standing ovation e lui scoppia in lacrime – Il video 

Ilia Malinin ha scatenato emozioni intense al Gala di pattinaggio, dopo il fallimento alle Olimpiadi. La causa è la delusione per le aspettative sfumate, che ha portato il pattinatore a ricevere una standing ovation. Durante la serata, ha mostrato tutta la sua passione, scoppiano in lacrime mentre riceve gli applausi del pubblico. Un momento di grande coinvolgimento che testimonia la sua determinazione a ripartire.

Ilia Malinin ha confermato ancora una volta il suo straordinario talento. Questa volta, però, lontano dalla competizione olimpica. Il pattinatore statunitense è stato infatti tra i protagonisti più applauditi della serata di Gala, andata in scena sabato 21 febbraio al Forum di Assago. Le stelle del pattinaggio artistico sono tornati sul ghiaccio per regalare al pubblico un ultimo, suggestivo momento di spettacolo, libero dalla tensione delle gare. Il “ Quad God ”, in jeans e felpa, ha così ripreso il centro della scena dopo la delusione della finale alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il flop olimpico e la performance impeccabile. 🔗 Leggi su Open.online

Dopo il flop olimpico, Malinin infiamma il Galà. Standing ovation e Ilia non trattiene le lacrimeMalinin ha emozionato il pubblico al Galà dopo un'occasione deludente ai Mondiali, scatenando una standing ovation.

Olimpiadi, il «Quad God» Ilia Malinin cade due volte e scoppia in lacrime: niente podio e un amaro ottavo posto – Il videoIlia Malinin, grande favorito nel pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ha concluso la gara in ottava posizione dopo aver caduto due volte e scoppiato in lacrime.

