dopo il dolore della morte la speranza della fondazione nel nome di domenico ma sul web si scatenano gli sciacalli

La morte di Domenico, un bambino di Napoli, ha suscitato scalpore dopo che alcune persone hanno sfruttato la sua vicenda per scopi personali. La famiglia aveva deciso di fondare un'associazione in suo ricordo, ma sui social si sono moltiplicati commenti irriguardosi e tentativi di truffa. La comunità si stringe intorno al dolore, mentre le autorità monitorano le attività online. La questione resta aperta, tra solidarietà e rischi di manipolazione.

La tragica scomparsa del piccolo Domenico, il bambino che aveva ricevuto un cuore gravemente danneggiato durante un trapianto all’ospedale di Napoli, ha lasciato un vuoto devastante. Eppure, prima ancora che la famiglia avesse il tempo di elaborare il lutto, sul web hanno cominciato a proliferare campagne di raccolta fondi non autorizzate, sfruttando il nome e l’immagine del bambino. Non era trascorsa nemmeno un’ora dalla notizia della morte di Domenico che sui social network erano già comparse diverse raccolte fondi. Alcune dichiaravano di voler coprire le spese funebri, altre promettevano di finanziare l’assistenza legale della famiglia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

“Attenti, è una truffa”. La denuncia shock della madre di Domenico: gli sciacalli sul figlio mortoUna madre denuncia che alcuni truffatori sfruttano la morte del suo bambino, Domenico, per ingannare le persone.

Domenico, gli sciacalli sul bimbo morto a Napoli: "È una truffa", la denuncia della madreDomenico, il bambino che ha subito gravi ustioni a Napoli, ha perso la vita dopo settimane di coma.

