Donna aggredita e ferita | Due ragazze hanno tentato di scipparmi

Una donna di circa 65 anni è stata aggredita ieri a Ravenna da due giovani che hanno tentato di rubarle la borsa. La violenta azione si è verificata nel pomeriggio, lasciando la donna ferita e sotto choc. Le due ragazze hanno avvicinato la vittima in strada e hanno cercato di strapparle l’accessorio, ma sono state fermate dall’intervento di alcuni passanti. La donna ora riceve cure all’ospedale locale. La polizia sta indagando sull’incidente.

Sono stati momenti di paura nel pomeriggio di ieri a Ravenna, dove una donna di circa 65 anni è stata aggredita da due giovani in pieno giorno, nel tentativo di strapparle la borsa. L'episodio è avvenuto intorno alle 17 in via Teodato, una traversa di via Sant'Alberto, all'altezza del centro sociale Le Rose, in una fascia oraria in cui c'era ancora luce ma, in quel momento, la strada risultava deserta. La donna stava camminando da sola con la borsa a tracolla quando è stata avvicinata dalle due ragazze. Secondo quanto ricostruito, le giovani hanno tentato di strapparle la borsa con forza. La vittima ha però reagito, trattenendo la tracolla e riuscendo a impedire che le venisse portata via.