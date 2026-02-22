donato a il sogno onlus un nuovo defibrillatore

A Castelnuovo, nella "Nostra Casa", in via Vannugli, 61, la nuova e seconda sede dell’associazione "Il Sogno Onlus", dopo quella storica in piazza delle Erbe, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del nuovo defibrillatore, accompagnata da un momento formativo, tenuto dalla locale Confraternita di Misericordia, dedicato al suo utilizzo e alle manovre di rianimazione cardiopolmonare. L’associazione, nata 2011 da alcuni genitori e amici, che da anni si dedica al sostegno di ragazzi con disabilità e alle loro famiglie, desidera ringraziare di cuore gli "Amici per sempre di Filicaia" per la generosità dimostrata con la donazione del Dae. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un nuovo defibrillatore donato a Pra' dopo il furto dello scorso anno

Installato nel centro il nuovo defibrillatore donato dalla Spi Cgil

