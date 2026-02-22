Donald Trump dittatore ? Smentiti i tromboni di sinistra

Le accuse di autoritarismo rivolte a Donald Trump sono state smentite da numerosi analisti, che sottolineano come le sue politiche abbiano rafforzato le istituzioni democratiche. Un esempio concreto riguarda il rispetto delle procedure elettorali e il rispetto delle decisioni giudiziarie. La discussione si accende tra chi dipinge Trump come un dittatore e chi invece evidenzia come abbia sempre rispettato i limiti costituzionali. La polemica continua a dividere opinioni e a portare nuovi spunti di riflessione.

© Liberoquotidiano.it - Donald Trump "dittatore"? Smentiti i tromboni di sinistra

Ennò, un momento, non possiamo passare oltre fischiettando, bisogna pur rammentare nomi e cognomi, bisogna pur stilare una lista degli autori della più colossale scempiaggine della pubblicistica recente: l’America di Trump come Totalmente Altro, abisso della democrazia, fascismo 5.0. Dopodiché succede che la Corte Suprema, peraltro a maggioranza conservatrice, cassa un’architrave della politica e fin della geopolitica trumpiana, l’offensiva dei dazi: un classico dell’impianto liberale dei contrappesi allestito dai Padri Fondatori. Per cui prego, si chiamino sul palco i protagonisti di questo film allucinato (e allucinogeno), a cominciare dai tromboni di casa nostra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Donald Trump putiniano? Smentiti i complottariNegli ultimi anni, sono persistite accuse che associano Donald Trump a Vladimir Putin, sostenendo che il presidente statunitense agisca sotto l'influenza del leader russo. Leggi anche: “Buon Natale anche a quella feccia della sinistra radicale”: gli auguri di Donald Trump Board of peace, Tocci: Trump dittatore dentro un sistema neo regale Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Se Donald Trump si attribuisce il merito di aver riportato un fantomatico clima di pace a Gaza con il suo Board of Peace, chi non sembra aver capito la strategia del suo presidente è invece l’ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee. Non nuovo a dic - facebook.com facebook Quelle di Donald Trump sono vittorie di Pirro. L’analisi di @polillog x.com