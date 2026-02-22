Domenico Scarpato pizzaiolo ufficiale a Sanremo 2026 | Parma fa il tifo per lui

Domenico “Mimmo” Scarpato, pizzaiolo di un piccolo comune parmense, ha ottenuto il ruolo di ufficiale al Festival di Sanremo 2026. La sua esperienza e la passione per la pizza hanno convinto gli organizzatori a sceglierlo. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i residenti locali, che ora aspettano con orgoglio la sua partecipazione. La sua selezione rappresenta un riconoscimento importante per la tradizione della pizza nella regione.

Da Medesano al palco più famoso della musica italiana, Mimmo porterà la sua arte della pizza nel salotto delle celebrità Una grande soddisfazione per un piccolo comune del Parmense: Domenico "Mimmo" Scarpato è stato scelto come pizzaiolo ufficiale del Festival di Sanremo 2026. L'annuncio è arrivato nei giorni scorsi, confermando un riconoscimento importante per il talento di Medesano nel panorama gastronomico nazionale. L'avventura partirà lunedì 23 febbraio e proseguirà fino a giovedì 26. Durante questo periodo Mimmo preparerà le sue pizze nel cuore del salotto delle celebrità di Sanremo, portando la qualità e la tradizione parmigiana davanti a un pubblico nazionale.