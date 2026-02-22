Domenico ecco come gli hanno bruciato il cuore | l' agghiacciante catena di errori

Domenico ha perso la vita ieri all’alba a causa di una serie di errori medici che si sono accumulati nel tempo. La vicenda ha inizio con una diagnosi sbagliata che ha ritardato il trattamento adeguato, aggravando le condizioni dell’uomo. La famiglia denuncia una serie di negligenze e omissioni che hanno portato alla tragica conclusione. La polizia ha già avviato un’indagine per fare luce sui fatti e sulle eventuali responsabilità.

La morte di Domenico, ieri all’alba, chiude due mesi di calvario e apre un’indagine ancora più approfondita per chiarire la catena delle responsabilità. Una fine atroce, quella del "bimbo col cuore bruciato", che si è spento all'ospedale Monaldi di Napoli, teatro di uno dei più agghiaccianti errori medici che si ricordino. E Il Corriere della Sera ha ricostruito la vicenda, giorno per giorno, snodo per snodo, ogni momento-chiave. Soprattutto quelle due maledette ore, tra le 9 e le 11 del 23 dicembre, all’ospedale San Maurizio di Bolzano, dove tutto ha iniziato a prendere la più atroce delle pieghe. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

'Così hanno bruciato il cuore per Domenico': minuto per minuto, l'incredibile catena di errori (e quelle due ore fatali)Una serie di errori ha causato la morte di Domenico, partito da Napoli con un contenitore sbagliato.

'Così hanno bruciato il cuore per Domenico': minuto per minuto, l'incredibile catena di errori (e quelle due ore fatali) | Le indaginiDomenico ha perso la vita a causa di una serie di errori durante il trasferimento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il ghiaccio sbagliato, il box frigo senza termometro. Così il cuore è stato danneggiato; AI governance, ecco come indirizzare gli investimenti per mitigare i rischi; Stadio Flaminio della Lazio, ecco come sarà: la base in cemento, la cupola più leggera, le differenze con l'Olimpico; Più follower, più voti? Un mito da smontare, ecco le strategie degli esperti.

Domenico morto a 2 anni, i legali del cardiochirurgo che l'ha operato: «Fatto l’impossibile per salvarlo, lotta contro il tempo»Intervengono con una nota gli avvocati Vittorio Manes e Alfredo Sorge, difensori del medico Guido Oppido. Eccola dunque la versione del dottor Guido ... msn.com

«Così hanno bruciato il cuore per Domenico»: minuto per minuto, l'incredibile catena di errori (e quelle due ore fatali) Ora per ora, l'incredibile catena di errori che ha portato alla morte di Domenico: dalla partenza da Napoli con il contenitore sbagliato all’uso d - facebook.com facebook

È morto Domenico, il bimbo di Napoli con il cuore “bruciato”: disposta l'autopsia, si aggrava la posizione dei medici x.com