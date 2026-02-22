Domenico è andato in cielo E sulla Terra volano subito gli avvoltoi del fine vita

Domenico è morto, e la sua scomparsa ha scatenato polemiche sulle cure palliative. La madre, Patrizia, chiede trasparenza e responsabilità, mentre l’associazione Coscioni utilizza il caso per criticare le scelte mediche in fase terminale. La vicenda ha acceso un dibattito acceso tra sostenitori e oppositori delle terapie di fine vita. La discussione si concentra sulla gestione dei trattamenti e sulla tutela dei diritti dei minori. La vicenda continua a suscitare reazioni pubbliche.

«Perché è così? Perché voi dovete soffrire tanto? Non abbiamo le risposte». Neppure Joseph Ratzinger, parlando da Papa a una bimba che lo interrogava sul dolore innocente, poteva cavarsela con il logos. Figuriamoci il cronista, il politico, l’inquirente, il giudice, di fronte alla fine di Domenico, da giorni in condizioni disperate all’ospedale Monaldi di Napoli in seguito al trapianto di un cuore incredibilmente deteriorato per ragioni che starà ai processi chiarire. Alle 9.20 di ieri mattina è stato l’avvocato della famiglia ad annunciare la conclusione del percorso di accompagnamento del bimbo di poco più di due anni. 🔗 Leggi su Laverita.info

La mamma di Domenico in lacrime: “Se n’è andato, con lui fino alla fine”La mamma di Domenico si è lasciata andare alle lacrime confessando: “Se n’è andato, con lui fino alla fine”.

Napoli, il piccolo Domenico è morto. La madre, ora una Fondazione in suo nomeDomenico se n'è andato, è diventato un angioletto. Io farò in modo che non si dimentichi e poi faremo giustizia. Alla giustizia chiedo verità. Queste le parole di Patrizia Mercolino, la mamma del pi ... radiocolonna.it

Domenico, condizioni in netto peggioramento: al Monaldi il cardinale Battaglia per l'estrema unzioneIn ospedale sono stato convocati i genitori. Mamma Patrizia e papà Antonio sono arrivati immediatamente. Poco dopo è giunto anche il legale della famiglia, l'avvocato Francesco Petruzzi. Al Monaldi ... ilgazzettino.it

LE NOTIZIE DEL GIORNO - La madre del piccolo: "Domenico se n'è andato, è diventato un angioletto, e io farò un modo che non sia dimenticato e poi faremo giustizia" - facebook.com facebook

“ #Domenico se n’è andato, è diventato un angioletto. Farò in modo che non venga dimenticato e poi faremo giustizia”. Con queste parole, pronunciate davanti all’Ospedale #Monaldi, #Patrizia, la madre del piccolo di due anni e mezzo morto dopo un trapia x.com