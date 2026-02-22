Domenica In Carlo Conti | Una specie di tisana | l' indiscrezione sulla Pausini

"Laura è emozionata ma dice che la tranquillizzo. Sono una specie di tisana”: Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della prossima edizione di Sanremo, lo ha detto in collegamento con Mara Venier a Domenica In su Rai 1, riferendosi alla sua co-conduttrice per tutte e cinque le serate della kermesse, la Pausini. “Lo scorso anno la filosofia era quella dello stare insieme, quest’anno è la festa. Una festa fatta di tanti mondi”, ha aggiunto Conti. Il conduttore, in ogni caso, ha detto di non essere spaventato dalle polemiche e ha sottolineato che ce ne sono già state tante e che Sanremo non sarebbe lo stesso senza qualche agitazione in più. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Silvia Toffanin ospite a Sanremo 2026? Carlo Conti replica all’indiscrezione sulla conduttrice di VerissimoCarlo Conti ha smentito l’indiscrezione circolata negli ultimi giorni, secondo cui Silvia Toffanin avrebbe annunciato la sua presenza al Festival di Sanremo 2026 durante Verissimo.

Il “carisma” di Laura Pausini per il Festival di Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti sulla co-conduzionePer la 76esima edizione del Festival di Sanremo, Laura Pausini tornerà a condurre insieme a Carlo Conti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti in diretta a Domenica In: Andrea Bocelli super ospite della serata finale; Domenica In, Carlo Conti 'punge' Mara Venier: Altro che Sanremo. Poi lo scivolone di Nek: Siamo in onda?; Che Tempo Che Fa | Intervista Carlo Conti | Video; Domenica In 2025/26 - Puntata del 15/02/2026 - Video.

Domenica In, Carlo Conti da Mara Venier: Ecco chi apre il Festival. Poi Enzo Miccio gelato: Faremo i contiNuova puntata di Domenica In, in onda il 22 febbraio su Rai 1. Mara Venier diverte, emoziona e fa riflettere grazie alle sue interviste speciali dalla musica all'attualità, passando per lo sport. Carl ... libero.it

Domenica In, Carlo Conti raggiunto a Sanremo: la confessione sull’apertura del FestivalEnzo Miccio ha incontrato Carlo Conti a Sanremo: il direttore artistico ha svelato qualche piccolo dettaglio sulla prima serata del Festival ... dilei.it

Carlo Conti si collega con Domenica In e tra le risate parla di chi aprirà Sanremo - facebook.com facebook

Carlo Conti sulla salvezza della #Fiorentina x.com