Domenica In Carlo Conti raggiunto a Sanremo | la confessione sull’apertura del Festival

Carlo Conti si è recato a Sanremo per condividere una sua riflessione sulla prossima edizione del Festival. La sua presenza si deve all’attenzione crescente intorno all’evento, che attira molti fan e media. Conti ha parlato delle sfide di condurre una manifestazione così importante e delle emozioni che prova prima di salire sul palco. La sua visita a Sanremo ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino il mondo dello spettacolo.

© Dilei.it - Domenica In, Carlo Conti raggiunto a Sanremo: la confessione sull’apertura del Festival

In una settimana caldissima e carica di attesa come quella di Sanremo, Mara Venier ha deciso di mandare un inviato d'eccezione in Riviera per regalare un po' di fortuna e scoprire qualche nuovo dettaglio sulla kermesse che sta per iniziare. Enzo Miccio è quindi arrivato nella città ligure per incontrare il volto più cercato degli ultimi mesi: Carlo Conti. Il direttore artistico ha risposto a qualche domanda e ha svelato, ma non troppo, chi potremo vedere cantare per primo sul palco nella serata di apertura del Festival. Enzo Miccio in missione: la fortuna di "Domenica In" a Sanremo 2026. Tra lustrini, artisti e un'aria frizzante, la settimana di Sanremo è già entrata nel vivo.