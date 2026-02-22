Domenica impegnativa per il Soccorso alpino | 5 interventi in poche ore

Domenica intensa per il Soccorso alpino, che ha effettuato cinque interventi in poche ore. La causa principale è stata l’aumento di richieste di aiuto causate da condizioni meteorologiche avverse e escursionisti poco preparati. La Stazione Triangolo Lariano ha mobilitato le squadre in diverse zone montane, aiutando persone in difficoltà su sentieri ripidi e ghiacciati. Le operazioni hanno coinvolto anche il recupero di un escursionista smarrito. La giornata si conclude con un certo affaticamento tra i soccorritori.