Domenica impegnativa per il Soccorso alpino | 5 interventi in poche ore
Domenica intensa per il Soccorso alpino, che ha effettuato cinque interventi in poche ore. La causa principale è stata l’aumento di richieste di aiuto causate da condizioni meteorologiche avverse e escursionisti poco preparati. La Stazione Triangolo Lariano ha mobilitato le squadre in diverse zone montane, aiutando persone in difficoltà su sentieri ripidi e ghiacciati. Le operazioni hanno coinvolto anche il recupero di un escursionista smarrito. La giornata si conclude con un certo affaticamento tra i soccorritori.
Diversi interventi oggi, domenica 22 febbraio, per la Stazione Triangolo Lariano del Soccorso alpino. Il primo a Civate per una persona caduta all'inizio del sentiero della Valle dell'oro. Sul posto i tecnici del Centro operativo, insieme a una squadra della Stazione, l’ambulanza e l’automedica. In seguito, sempre in mattinata, altre tre attivazioni: a Galbiate sul Monte Barro (medico acuto), è intervenuto l’elisoccorso di Bergamo di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. I tecnici Cnsas e i vigili del fuoco si sono avviati a piedi al Corno Birone, territorio del comune di Civate, per prestare aiuto a un escursionista, poi trasportato a valle dall’elicottero dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Sempre più interventi per il Soccorso alpino sulle nostre montagne: "I social ingannano"Nel 2025, il Soccorso alpino lombardo ha registrato un aumento degli interventi sulle montagne della regione.
Raffica di interventi in quota. Il Soccorso alpino lariano mette in guardia gli alpinistiIl Soccorso alpino lariano richiama gli escursionisti e gli alpinisti alla prudenza.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Itas Trentino, la gara interna di domenica con Altafratte chiude il girone d’andata della Pool Promozione; Domenica al Palasport Estra il Centro Tecnico BM Arezzo ospita lo Spezia; A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 15 febbraio, italiani in gara, streaming; 2^ Up & Down Montesilvano Km 28.
Domenica impegnativa trasferta a Cecina per il Centro Tecnico BMArezzo, 31 gennaio 2026 – Domenica impegnativa trasferta a Cecina per il Centro Tecnico BM La squadra di coach Fioravanti sul campo della quarta forza del girone. Domenica alle ore 18 il Centro ... lanazione.it
NMC, trasferta impegnativa a Mesagne contro la corazzata VirtusUn avversario ostico e in piena corsa per il primo posto del girone attende la Nuova Matteotti Corato nel prossimo weekend di campionato: domenica 15 febbraio, gli Ambrico boys sfideranno la Rossotono ... coratoviva.it
L’INRCA AL FERMO FORUM SABATO 7 E DOMENICA 8 MARZO SCREENING E VISITE GRATUITE: L'INRCA TI ASPETTA A TIPICITÀ! Vuoi fare un controllo specialistico gratuito, senza attese e senza bisogno di impegnativa In occasione di Tipicità Festi - facebook.com facebook