Il convegno organizzato dall’Asgi si concentra sul confinamento dei migranti come possibile preludio a regimi autoritari. L’evento si terrà domani a Villa Altieri a Roma, con la partecipazione di esperti e attivisti che discuteranno delle conseguenze di queste pratiche. Il tema centrale riguarda le misure restrittive applicate ai migranti e il loro impatto sui diritti umani. La discussione si rivolge a chi vuole capire meglio le implicazioni di queste politiche.

Roma, 22 feb. (askanews) – ‘Il confinamento globale dei migranti come anticamera del totalitarismo’. E’ il titolo di un evento organizzato dall’associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), che si svolge domani lunedì 23 febbraio, a Villa Altieri a Roma, dalle ore 10 alle 13.30. Un’arena pubblica che intende aprire un confronto tra giuristi, associazioni, organizzazioni della società civile, studiosi e attivisti sui profondi mutamenti che stanno interessando il diritto e le politiche migratorie, in Italia e a livello internazionale. “È in atto una trasformazione epocale dei valori fondanti il patto sociale come lo abbiamo conosciuto dopo la fine della Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Effetto Valditara, annullato evento a scuola per ricordare i migranti della strage di Cutro: “Manca il contraddittorio”Il ministro Valditara ha deciso di cancellare l’evento scolastico dedicato ai migranti di Cutro, perché ritiene che manchi un contraddittorio.

"Legami inquietanti tra giudici e Asgi. Albanese premiata? È una vergogna"L'articolo esplora le presunte connessioni tra alcuni giudici e l'Asgi, concentrandosi sulla recente premiazione di Albanese e sulle implicazioni di tali rapporti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Domani evento Asgi su 'confinamento migranti anticamera totalitarismo'Roma, 22 feb. (askanews) - 'Il confinamento globale dei migranti come anticamera del totalitarismo'. E' il titolo di un evento organizzato ... notizie.tiscali.it

MEM.MED, Asgi, Mediterranea e Alarm Phone sollecitano le autorità ad attivare le procedure necessarie per l'identificazione dei cadaveri riaffiorati lungo le coste siciliane e calabresi dopo il passaggio del ciclone, tra il 14 e il 21 gennaio, e la restituzione dei c - facebook.com facebook