Dodicenne rientra dalla vacanza con la malaria assistita a Chioggia e trasferita a Padova

Una ragazzina di 12 anni torna da una vacanza e viene ricoverata a Chioggia con sospetta malaria. La causa è il suo recente viaggio, che ha portato alla diagnosi di febbre alta e sintomi influenzali. I medici hanno deciso di trasferirla nell’ospedale di Padova, specializzato nell’assistenza pediatrica. La bambina è stata sottoposta a controlli approfonditi e si attende l’esito degli esami. La situazione resta sotto stretta sorveglianza.

Ieri 2 febbraio una ragazzina di 12 anni è stata trasferita dall'ospedale di Chioggia a quello di Padova, per competenza pediatrica, dopo essere stata presa in carico e assistita con sospetto di malaria. Lo comunica l'Ulss 3 Serenissima.