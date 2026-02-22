Divampa un incendio in un palazzo la polizia mette in salvo 7 persone

Un incendio scoppiato in un palazzo di via Cavour ha richiesto l’intervento della polizia, che ha messo in salvo sette persone. La pattuglia della digos, passando di notte, ha sentito un forte boato e si è accorta delle fiamme che uscivano dall’edificio. Le fiamme si sono propagate rapidamente e hanno causato danni alle finestre. I soccorritori hanno lavorato senza sosta per evitare conseguenze più gravi. Le cause dell’incendio sono ancora in via di accertamento.

Nei giorni scorsi la polizia è intervenuta per un incendio divampato in un palazzo di via Cavour. La pattuglia della digos della Questura di Firenze, transitando in via Cavour durante il turno di notte, ha udito un forte boato, verosimilmente uno scoppio di vetri, e ha notato delle fiamme uscire da una finestra situata al terzo piano di uno stabile residenziale. Allertata la locale sala operativa, i poliziotti hanno richiesto l'ausilio immediato delle volanti, dei vigili del fuoco e di personale medico. Nell'attesa gli agenti hanno fatto accesso allo stabile nonostante le fiamme e il fitto fumo, e, coprendo le vie respiratorie con i propri vestiti, hanno richiamato l'attenzione di tutti gli inquilini chiamandoli ad alta voce e suonando ripetutamente ai campanelli degli appartamenti.