Disponibile in esclusiva su Sky la mini serie di Jack Thorne Il signore delle mosche

Sky ha annunciato l’arrivo esclusivo della mini serie di Jack Thorne, “Il signore delle mosche”. La storia si concentra su un gruppo di giovani che finiscono su un’isola misteriosa, lontana dalla civiltà. La mancanza di adulti e regole crea tensione tra i protagonisti, che si trovano a confrontarsi con paure e situazioni imprevedibili. La serie esplora il caos che nasce quando la società si sgretola, lasciando i ragazzi a gestire il proprio destino.

Dei ragazzini dispersi su un'isola deserta senza nome. Pericoli, paure e il caos in agguato: nessuna regola, nessuna via d'uscita. Solo sopravvivenza. Un incipit inequivocabile, quello del più celebrato dei romanzi del Premio Nobel William Golding (disponibile negli Oscar Mondadori, anche in edizione illustrata e come graphic novel). Il suo attesissimo primo adattamento televisivo in quattro episodi, IL SIGNORE DELLE MOSCHE, arriva in Italia da oggi, 22 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie, presentata in anteprima alla 76esima Berlinale, andrà con due episodi alla settimana, il 22 febbraio e il 1° marzo, su Sky Atlantic. 🔗 Leggi su Nerdpool.it Leggi anche: Il Signore delle Mosche su Sky e NOW: la prima serie tv tratta dal romanzo di William Golding Il signore delle mosche: il trailer della serie in arrivo su Sky e NOW dal 22 febbraioIl trailer della nuova serie ispirata a Il Signore delle Mosche, in esclusiva su Sky e NOW la miniserie dal romanzo di W. Golding