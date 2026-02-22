Disagi al parcheggio di Villa Dante abbonati costretti a suonare il citofono per entrare e uscire

Un problema al sistema di accesso ha impedito agli abbonati di Villa Dante di usare la tessera, causando lunghe attese e scontri con il personale di sicurezza. Molti utenti si sono trovati costretti a suonare il citofono per entrare e uscire, creando code e confusione. Il malfunzionamento ha interessato principalmente gli utenti abituali, che si sono trovati a dover cercare alternative temporanee per parcheggiare. La situazione continua a creare disagio tra gli automobilisti.