Disagi al parcheggio di Villa Dante abbonati costretti a suonare il citofono per entrare e uscire
Un problema al sistema di accesso ha impedito agli abbonati di Villa Dante di usare la tessera, causando lunghe attese e scontri con il personale di sicurezza. Molti utenti si sono trovati costretti a suonare il citofono per entrare e uscire, creando code e confusione. Il malfunzionamento ha interessato principalmente gli utenti abituali, che si sono trovati a dover cercare alternative temporanee per parcheggiare. La situazione continua a creare disagio tra gli automobilisti.
Numerosi utenti segnalano disagi al parcheggio di Villa Dante, dove gli abbonati annuali non riescono più a utilizzare la tessera in dotazione per l'accesso automatico. Secondo quanto riportato da un lettore, da circa una settimana chi possiede l'abbonamento è costretto a suonare il citofono ogni volta che entra o esce, a qualsiasi ora del giorno, rendendo più difficoltoso l'utilizzo del servizio.
