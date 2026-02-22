Diretta UAE Tour 2026 | Jonathan Milan punta alla terza vittoria

Jonathan Milan ha conquistato una vittoria importante all’UAE Tour 2026, grazie alla sua strategia vincente nella tappa pianeggiante. La frazione si è conclusa con un arrivo in volata nel deserto, dove il corridore italiano ha saputo sfruttare al meglio le energie. La corsa si è decisa negli ultimi chilometri, quando Milan ha accelerato con decisione. La gara prosegue con l’obiettivo di ottenere un’altra vittoria nelle prossime tappe.

Una chiusura di stagione in stile desertico caratterizza l'ultima tappa dell'UAE Tour 2026: una frazione interamente pianeggiante che conduce all'iconico Abu Dhabi Breakwater. La volata resta al centro della scena, ma l'andamento potrebbe riservare sorprese anche per la classifica generale, a seconda di come si svilupperanno gli ultimi chilometri e della gestione del gruppo. La frazione si sviluppa su 148,9 chilometri totalmente pianeggianti, con partenza da Zayed National Museum e arrivo su Abu Dhabi Breakwater. Il tracciato favorevole alle fughe controllate e alle accelerazioni finali rende cruciale la gestione della corsa nelle fasi centrali, per presentarsi al meglio alla volata conclusiva.