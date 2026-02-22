Diretta gol Serie A LIVE | sorpasso della Dea con Samardzic!
Samardzic ha segnato il gol decisivo, consentendo alla Dea di superare la squadra avversaria nella partita di Serie A. La sua rete al 70° minuto ha cambiato le sorti dell'incontro, portando i tre punti alla squadra di casa. L’azione è nata da un cross dalla fascia destra e ha sorpreso la difesa avversaria. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1, alimentando la corsa alle prime posizioni in classifica.
