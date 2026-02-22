Diretta gol Serie A LIVE | pareggio di Pasalic!

Pasalic ha segnato un gol importante durante la partita della 26ª giornata di Serie A. La sua rete ha evitato la sconfitta in una sfida combattuta contro una squadra che ha cercato di riprendere il risultato nel secondo tempo. I tifosi hanno seguito con attenzione ogni azione, mentre gli allenatori hanno fatto diverse sostituzioni per cambiare l’andamento del match. La partita si è conclusa con un pareggio che lascia ancora aperte molte chance in classifica.

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: pareggio di Pasalic!

Calciomercato Juventus: la verità su Celik a parametro zero. C’è già un accordo? Cosa c’è dietro alle voci sull’approdo del turco in bianconero Bayern Monaco, Kane nel mirino del Barcellona ma l’attaccante prende posizione! Ha svelato questo sul suo futuro. Parole importanti del tedesco Cristiano Ronaldo rivela il suo futuro: annuncio del portoghese sulla sua prossima squadra! Ecco dove vuole giocare Inter, Dumfries è tornato in gruppo: ottime notizie per Chivu! Mentre Calhanoglu.Aggiornamenti dopo l’ultimo allenamento Infortunati Juventus: contusione al polpaccio per Yildiz, Bremer si allena a parte. 🔗 Leggi su Calcionews24.com Diretta gol Serie A LIVE: Como Milan 1-1, pareggio di Nkunku Segui la diretta della 16ª giornata di Serie A con aggiornamenti su Como-Milan, Napoli-Parma, Inter-Lecce e altre partite. Diretta gol Serie A LIVE: Pisa Milan 1-1, pareggio dei nerazzurri!Il Pisa ha pareggiato con il Milan 1-1 nel match della 25ª giornata di Serie A, una partita decisa da un gol all'ultimo minuto. Atalanta-Milan 1-1: gol e highlights | Serie A Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A, ventiseiesima giornata: pronostici, migliori scommesse e quote; Serie A, la preview del 26° turno: tutto il programma di giornata; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Serie A, Atalanta-Napoli: pronostici, migliori quote e scommesse. Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (26^ giornata, oggi 22 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica: quattro big e una sfida diretta per l'Europa nel programma di domenica 22 febbraio per la 26^ giornata. ilsussidiario.net Serie A, Genoa-Torino 3-0. Alle 15 Atalanta-Napoli, in serata giocano Milan e RomaLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Genoa-Torino 3-0. Alle 15 Atalanta-Napoli, in serata giocano Milan e Roma ... tg24.sky.it SERIE A: in campo Atalanta-Napoli DIRETTA. #ANSA x.com Atalanta-Napoli, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le scelte di Palladino e Conte - facebook.com facebook