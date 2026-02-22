Diretta gol Serie A LIVE | ancora 0-0 Roma Cremonese

Roma e Cremonese non hanno ancora segnato, dopo 60 minuti di gioco. La partita si gioca in un clima di grande tensione, con entrambe le squadre che cercano di trovare la rete. La Cremonese ha mantenuto un possesso palla più alto rispetto alla Roma, ma senza riuscire a creare occasioni chiare. I tifosi assistono a un match equilibrato, in attesa di un episodio decisivo. La partita riprende con azioni intense in attacco.