Diretta gol Serie A LIVE | ancora 0-0 Roma Cremonese
Roma e Cremonese non hanno ancora segnato, dopo 60 minuti di gioco. La partita si gioca in un clima di grande tensione, con entrambe le squadre che cercano di trovare la rete. La Cremonese ha mantenuto un possesso palla più alto rispetto alla Roma, ma senza riuscire a creare occasioni chiare. I tifosi assistono a un match equilibrato, in attesa di un episodio decisivo. La partita riprende con azioni intense in attacco.
Diretta gol Serie A LIVE: in campo Roma CremoneseRoma e Cremonese giocano per la 26ª giornata di Serie A, con la causa di migliorare la propria posizione in classifica.
Diretta gol Serie A LIVE: Cremonese Verona 0-0, annullato gol a GiovaneSegui la diretta della 21ª giornata di Serie A con aggiornamenti in tempo reale su Cremonese-Verona, terminata 0-0 con un gol annullato a Giovane.
INTER-CREMONESE 4-1 | HIGHLIGHTS | 6ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26
HALF TIME Roma-Cremonese 0-0 Parità all'Olimpico dopo i primi 45' #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #RomCre x.com
