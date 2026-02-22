Il liceo Novello ha premiato quattro diplomati con il massimo dei voti, riconoscendo il loro impegno durante l’esame di Stato 20242025. La cerimonia di ieri mattina ha visto la consegna di borse di studio, offerte dall’istituto per valorizzare i risultati eccellenti. Questi studenti hanno ottenuto la valutazione più alta, dimostrando dedizione e costanza negli studi. La scuola intende così incoraggiare altri a raggiungere traguardi simili. La cerimonia si è conclusa con un momento di festeggiamenti.

Il liceo Novello ha celebrato i suoi studenti da 100 e lode. Ieri mattina si è svolta la tradizionale cerimonia di consegna delle borse di studio ai ragazzi che hanno superato l’ esame di Stato 20242025 col massimo dei voti. Vera Casarola della classe 5N linguistico, Micaela Gelera della 5CL classico, Christian Minoia della 5C scientifico e Chiara Rodegher della 5B scientifico hanno ottenuto il riconoscimento. Presenti all’iniziativa anche i membri del Consiglio di istituto del liceo Novello. La dirigente scolastica, Valentina Gambarini, aprendo la cerimonia, ha sottolineato l’impegno e la dedizione di questi studenti, nonchè la volontà dell’istituto di riconoscere le proprie eccellenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Borse di studio per quattro studentesse diplomate col massimo dei voti: "Esempio per la comunità"Il Comune di Sarsina ha recentemente premiato quattro studentesse diplomate con il massimo dei voti, confermando la propria attenzione all’istruzione e al merito.

Quattro le studentesse con il massimo dei voti. Consegnate le borse di studio con la BccA Sarsina si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio, organizzata dal Comune con il supporto della Banca di Credito Cooperativo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Diplomati al liceo Novello col massimo dei voti: quattro borse di studio.

Diplomati al liceo Novello col massimo dei voti: quattro borse di studioIl liceo Novello ha celebrato i suoi studenti da 100 e lode. Ieri mattina si è svolta la tradizionale ... msn.com

In genere è il Liceo Classico a chiedere ai suoi alunni, anche quando sono diplomati da un pezzo, di essere della propria scuola e degli studi fatti. Questa volta, invece, è il ’ - facebook.com facebook