Dimissioni immediate in casa Juve | l’annuncio scuote la Continassa

La Juventus annuncia le dimissioni immediate dell’allenatore, innescando una crisi nella società. La decisione deriva dalla recente sconfitta casalinga contro il Como, che ha messo in discussione il progetto tecnico del club. I giocatori si preparano a nuove sfide, mentre lo staff lavora per gestire il cambiamento. La squadra si ritrova ora senza guida tecnica, con il prossimo impegno in programma tra pochi giorni.

Caos totale in casa Juve il giorno dopo la sconfitta interna contro il Como: poco fa è arrivato un clamoroso annuncio. Ore concitatissime in casa Juventus dopo il pesante ko interno contro il Como nell'anticipo serale della 26esima giornata di Serie A. I bianconeri sono ufficialmente in crisi e, dopo l'addio alla Coppa Italia e quello assai probabile alla Champions League, rischiano di dover salutare anche il quarto posto. La Roma, in caso di vittoria contro la Cremonese, porterebbe a 4 i punti di vantaggio su Yildiz e compagni a una settimana dallo scontro diretto in programma all'Olimpico.

Infortunio Vlahovic, l’ultimo annuncio scuote la Juve: tutto stravoltoL'infortunio di Dusan Vlahovic ha suscitato grande attenzione tra i tifosi della Juventus.

“Spalletti saluta la Juve a fine anno”: l’annuncio bomba scuote tuttiQuesta mattina si diffonde la notizia che Luciano Spalletti lascerà la Juventus a fine stagione.

«Dimissioni immediate e scuse pubbliche»: la raccolta firme dei giovani palestinesi contro la consigliera Castro (che li ha chiamati «storpi»)La raccolta firme online dopo gli insulti in Consiglio comunale a Calenzano (Firenze) della rappresentante di Fdi: «Pensate se queste parole fossero state usate contro i sopravvissuti dei lager» ... corrierefiorentino.corriere.it

La Francia ha chiesto le immediate dimissioni di Francesca Albanese dall'ONU. Il motivo: al Forum di Al Jazeera a Doha ha dichiarato che Israele è 'il nemico comune dell'umanità.' Non il governo israeliano, non una politica specifica: Israele come popolo e co - facebook.com facebook

*++ Lega, depositata risoluzione per dimissioni immediate Albanese ++* (ANSA) - ROMA, 11 FEB - "La Lega sull'Albanese ha una sola richiesta: dimissioni! Per questo abbiamo presentato una risoluzione nella quale ci uniamo alla Francia e a qualsiasi altro x.com