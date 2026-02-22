Difende la vicina di casa dall' aggressione dello stalker | 90enne viene picchiato a morte

Giorgio Labarbuta ha aggredito il pensionato di 90 anni mentre cercava di difendere la vicina da uno stalker. La vittima ha ricevuto numerosi colpi, che hanno portato alle sue gravi ferite e al decesso in ospedale. L’uomo, 51 anni, è stato arrestato questa mattina dalle forze dell’ordine. La vicenda si è verificata nel quartiere di Mortara, dove l’anziano aveva cercato di proteggere la donna da un comportamento minaccioso.

Un atto di ordinario coraggio che è costato purtroppo la vita. È stato arrestato questa mattina Giorgio Labarbuta, 51 anni, accusato di aver provocato la morte di Salvatore Riccobene, pensionato di 90 anni deceduto il 20 ottobre scorso in ospedale a Mortara, in provincia di Pavia. Secondo gli inquirenti, l'anziano sarebbe stato aggredito dall'uomo mentre tentava di difendere una vicina di casa che da tempo subiva atti persecutori. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dai carabinieri della sezione operativa di Vigevano in una località della provincia di Como, dove il 51enne si trovava già agli arresti domiciliari per stalking nei confronti della stessa donna.

