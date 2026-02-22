Di Gregorio preferisce Handanovic a Buffon | arriva la stoccata di Tacchinardi – FOTO

Di Gregorio ha scelto Handanovic invece di Buffon, affermando che il suo stile si adatta meglio alla squadra. La dichiarazione ha suscitato reazioni tra i tifosi e gli esperti, che discutono sulle differenze tra i due portieri. Handanovic, con la sua rapidità e stabilità, si è dimostrato una scelta più adatta alle esigenze attuali della squadra. La discussione si concentra ora sulla decisione di allenatore e sulla possibile conseguenza in campo.

Di Gregorio preferisce Handanovic a Buffon: arriva la stoccata di Tacchinardi al portiere della Juventus che è al centro delle critiche. l momento no di Michele Di Gregorio si arricchisce di un capitolo che esula dal campo, alimentando il nervosismo di una piazza già scottata dai recenti scivoloni contro Inter, Lazio e, per ultimo, il Como. Mentre la critica tecnica analizza l’insicurezza mostrata tra i pali, sui social è tornata virale un’intervista rilasciata dal portiere tempo fa a Cronache di Spogliatoio. In quell’occasione, al numero 16 bianconero venne chiesto di scegliere tra Samir Handanovic e la leggenda juventina Gigi Buffon: la preferenza accordata allo sloveno non è passata inosservata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Mangiapoco disegna l’identikit del portiere perfetto: «Ruberei il tuffo a Di Gregorio, a Svilar le uscite». Poi parla così di BuffonMangiapoco mette a fuoco le qualità del portiere ideale, evidenziando ispirazioni e dettagli tecnici che vorrebbe perfezionare.

