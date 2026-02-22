Di Gregorio condanna ancora la Juventus da Szczesny all’ex Monza | la porta non è più salda

La sconfitta della Juventus per 2-0 contro il Como deriva da una serie di errori difensivi e da un attacco poco efficace. La squadra bianconera ha mostrato fragilità in difesa, con Szczesny che ha commesso un errore decisivo e l’ex Monza che ha sfruttato le occasioni. La partita si è complicata quando i padroni di casa hanno subito il primo gol, rendendo difficile il recupero. La Juventus si trova ora a dover risolvere i problemi emersi in campo.

La Juventus crolla per 2-0 contro il Como allo Stadium, a coronamento di una settimana da film horror. Gli ultimi 7 giorni bianconeri sono iniziati con le polemiche a San Siro, continuate con la debacle in Turchia e finiti con questa ennesima sconfitta, la terza in una settimana. A finire nel mirino degli imputati è Michele Di Gregorio. Il portiere ex Monza, arrivato in bianconero nel 2024 per sostituire Szczesny, era chiamato a raccogliere una eredità pesante. La porta della Juventus è sempre stata per anni un autentico fortino, complice anche una difesa di ferro. Ma, quando la difesa non arrivava, arrivavano le parate di Buffon prima e Szczesny poi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juventus, Di Gregorio non è più intoccabile: si valutano alternative per la portaLa Juventus ha deciso di cercare alternative a Di Gregorio, dopo le recenti prestazioni insoddisfacenti tra i pali.

Di Gregorio, abbiamo più di un problema: la Juventus fa ancora i conti con l’eredità Giuntoli (e Thiago Motta)La Juventus affronta ancora le conseguenze delle decisioni di Giuntoli, che hanno influenzato la rosa e l’allenatore Thiago Motta.

