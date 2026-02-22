Derthona Shock | 1 Finale 3 Sorprese Milano nel Mirino?

La squadra di basket Bertram Derthona ha raggiunto la finale di Coppa Italia dopo aver battuto due avversari sorprendenti, creando grande entusiasmo tra i tifosi. La vittoria ha portato la formazione a un passo dalla conquista storica contro l’EA7 Armani Milano. La sfida si svolge oggi alle 17 all’Inalpi Arena di Torino, dove i giocatori cercano di ribaltare le previsioni e realizzare il sogno di un risultato inatteso. I sostenitori sono già in fermento per questa partita decisiva.

Bertram a un Passo dal Miracolo: La Finale con Milano e il Sogno di Ribaltare la Cabala. La Bertram Derthona Basket si prepara ad affrontare una delle sfide più importanti della sua storia: la finale di Coppa Italia contro l'EA7 Armani Milano, in programma oggi, domenica 22 febbraio, alle ore 17 all'Inalpi Arena di Torino. Un appuntamento che riaccende le ambizioni dei Leoni, riportandoli a competere per un trofeo di rilievo dopo quattro anni dall'esperienza di Pesaro, e che vede un notevole flusso di tifosi da Tortona pronti a sostenere la squadra in questa cruciale battaglia. La trasferta torinese è intrisa di significati, non solo per il valore intrinseco della competizione, ma anche per le dinamiche che la circondano.