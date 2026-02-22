Degrado al teatro dei Fluttuanti | Colpa del maltempo interverremo

Il tetto del teatro dei Fluttuanti si deteriora a causa delle piogge intense di queste settimane. La pioggia ha penetrato nel soffitto, causando danni evidenti alle strutture interne. Operai e tecnici sono già al lavoro per valutare i danni e programmare un intervento di riparazione. La situazione preoccupa i gestori, che temono ulteriori danni se il maltempo dovesse continuare. La priorità resta intervenire rapidamente per evitare ulteriori conseguenze.

Teatro dei Fluttuanti al centro dell’attenzione. Lo stato di incuria e di deterioramento in cui versa il tetto della struttura sta facendo parlare anche la politica. Il teatro, fulcro della cultura argentana, che nelle ultime stagioni ha contato migliaia di presenze di pubblico, tra abbonamenti e biglietteria, ha un problema. Anzi, due: Infiltrazioni d’acqua e grondaie, sono finite nel mirino di Nicola Fanini di Fratelli d’Italia. Che mette il dito nella piaga e punta l’indice conto una condizione di degrado e scarsa manutenzione che da tempo vengono denunciati a gran voce, e da più parti, anche sui social, per mettere mano ai necessari lavori di sistemazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

