De Paola | Paragono il caso Fabregas a quello di Bastoni Berlusconi? Ciò che toccava diventava oro
Nella giornata di ieri, il giornalista Paolo De Paola ospite a 'Maracanà' su 'TMW Radio' ha commentato i principali temi calcistici del giorno. Tra questi anche il caso Fabregas in Milan-Como, con protagonisti indiretti Saelemaekers e Allegri, e il 40° anniversario dell'arrivo a Milanello di Silvio Berlusconi. Ecco, di seguito, le sue parole. Che nel pensa del caso Fabregas in Milan-Como? "L'episodio di Fabregas lo paragono a quello di Bastoni. Fabregas ha fatto una scemenza pazzesca ma ha chiesto scusa subito, fregandosene del perbenismo. Questi sono atteggiamenti da sport. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
