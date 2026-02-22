De Paola | Paragono il caso Fabregas a quello di Bastoni Berlusconi? Ciò che toccava diventava oro

Paolo De Paola ha collegato l’incidente tra Fabregas e Saelemaekers al caso Bastoni, sottolineando come entrambi abbiano creato tensioni in campo. De Paola ha anche ricordato come Berlusconi trasformasse in successo tutto ciò che toccava, facendo un paragone con le recenti situazioni calcistiche. Il commentatore ha criticato le reazioni dei giocatori e il loro impatto sulla partita. La discussione si è concentrata sugli effetti di certi comportamenti nel calcio attuale.