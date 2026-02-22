De Laurentiis valuta la cessione Conte non è d' accordo

De Laurentiis sta considerando di vendere il club, motivato da recenti tensioni con la squadra. La discussione si concentra sulla possibilità di cedere le quote, mentre Conte si oppone a questa decisione. La proprietà ha già avviato incontri con potenziali acquirenti e analizza le conseguenze di questa scelta. La situazione crea incertezza tra i tifosi e gli operatori del settore, che seguono da vicino gli sviluppi. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Il contesto recente tra la proprietà e lo staff tecnico del Napoli segna una fase di valutazione intensa, con riflessi concreti sul futuro immediato della squadra. Dopo una stagione tormentata che ha spento il sogno di un secondo scudetto consecutivo, l'attenzione si sposta su provocazioni di mercato, equilibri interni e prospettive di leadership tecnica, in un contesto in cui ogni scelta potrebbe definire il nuovo assetto della società. In campo, la distanza dall'Inter capolista resta significativa e la squadra deve difendere un terzo posto che non basta a cancellare le difficoltà raccolte durante l'annata.