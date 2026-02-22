de bruyne in campo tra tre settimane sarebbe un evento meglio andarci cauti gazzetta

Kevin De Bruyne potrebbe tornare in campo tra tre settimane, un progresso importante per il suo recupero. La sua presenza in allenamento a Napoli segna un passo avanti dopo l'infortunio, che ha tenuto il centrocampista fermo per mesi. I medici monitorano attentamente le sue condizioni e le sue prestazioni. I tifosi attendono con speranza il suo ritorno, ma la squadra preferisce agire con prudenza. La sua ripresa resta un punto fermo per il futuro.

Kevin De Bruyne è atteso a Napoli per riprendere a lavorare. Quanto gli servirà per tornare a disposizione di Conte e dei compagni? Tre settimane? Un mese? Un mese e mezzo? Lo dirà il giorno per giorno, lo diranno i suoi muscoli, la risposta che avranno alle sollecitazioni cui saranno sottoposti. Ovviamente il belga ha in testa i Mondiali: sono l’appuntamento della stagione. La stagione col Napoli ormai volge al termine e chissà se l’anno prossimo sarà ancora in azzurro. Scrive la Gazzetta con Antonio Giordano: Qualcosa sta cambiando (forse), perché – non è un miraggio e neanche una suggestione – Kevin De Bruyne viene annunciato in arrivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

De Bruyne, rivederlo in campo a fine febbraio sarebbe tanto. Anguissa sta per rientrareSecondo quanto riportato da Repubblica Napoli con Marco Azzi, il ritorno di De Bruyne in campo a fine febbraio rappresenterebbe un passo importante per il Napoli.

12mila morti in Iran? Ecco perché è doveroso andarci cautiLe notizie riguardanti le recenti proteste in Iran indicano un alto numero di vittime, stimato in circa 12.

De Bruyne sostituito in Milan-Napoli, non la prende bene: il dibattito a Sky Calcio Club

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Quando torna De Bruyne dall'infortunio? La nuova data e le ultime sulle sue condizioni; Napoli, riecco De Bruyne a Castel Volturno: la tabella di marcia per il ritorno in campo; De Bruyne, venerdì il ritorno a Napoli: ecco quando tornerà finalmente in campo; Si rivede De Bruyne! Il belga sta per tornare in Italia: i tempi di recupero – CdS.

De Bruyne torna a Napoli: inizio del processo per rivederlo giocare sul campo.Ora, dopo tanta attesa, De Bruyne è atteso a Castel Volturno per avviare la seconda fase del processo di recupero. Varcare nuovamente i cancelli del quartier generale del Napoli segnerà la fine del ... napolipiu.com

Infortunio Kevin De Bruyne, noti i tempi di recupero: il centrocampista ritornerà in campo a inizio maggio?Kevin De Bruyne potrebbe rivedere il campo soltanto ad aprile, una finestra temporale che lo riporterebbe disponibile per il finale di stagione del Napoli ... dailynews24.it

Con De Bruyne, dobbiamo fare come per tutti gli altri lungodegenti del Napoli: immaginarci di non rivederli in campo per tutta la stagione. Poi, se dovessero farcela, sarà benzina in più nel motore per il rush finale. De Bruyne domani torna a Napoli per complet - facebook.com facebook

Secondo @mattinodinapoli, De Bruyne tornerà a disposizione in campo molto presto, la data evidenziata in rosso sul calendario, spiega il quotidiano, è quella del weekend del 15 marzo. Giornata in cui il @sscnapoli incontrerà il Lecce. x.com