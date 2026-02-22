Dazi Usa dichiarati illegali sospiro di sollievo per l' export | Il Made in Italy ha tenuto ora più certezze

La decisione di dichiarare illegali i dazi imposti dagli Stati Uniti nasce dal fatto che il presidente Donald Trump non ha ottenuto l’autorizzazione del Congresso. Questa sentenza apre nuove prospettive per le imprese italiane che esportano negli Stati Uniti, rafforzando la fiducia nel mercato. Gli operatori del settore si preparano a riprendere le strategie commerciali senza timori di nuove tariffe punitive. Resta da capire quali saranno le prossime mosse delle autorità americane.

La Corte Suprema degli Stati Uniti boccia la linea di Trump, Patrignani (Confcommercio): "Lo avevamo previsto, il mercato americano non rinuncia ai nostri prodotti" I dazi voluti dal presidente Donald Trump sono illegali. Per imporli, avrebbe dovuto ottenere l’autorizzazione del Congresso. Lo ha stabilito la Corte Suprema degli Stati Uniti, con una sentenza che segna la più seria battuta d’arresto politica per l’inquilino della Casa Bianca dall’inizio del suo secondo mandato. “Tanto rumore per nulla - commenta il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani -. Lo avevamo, ancor prima della Corte suprema, ipotizzato come Confcommercio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

