Dazi l' Europa valuta lo stop all' intesa con gli Usa | Rispettino gli accordi

L'eurodeputato tedesco Bernd Lange denuncia che gli Stati Uniti hanno modificato unilateralmente le tariffe, creando tensioni con l'Europa. La causa risiede nelle recenti decisioni americane sui dazi, che l'Europarlamento considera non conformi agli accordi precedenti. Lange ha annunciato che presenterà una proposta per sospendere le discussioni legislative fino a ricevere garanzie giuridiche e impegni concreti dagli Stati Uniti. La questione rimane aperta e potrebbe influenzare le relazioni commerciali tra le due sponde dell'Atlantico.

L'eurodeputato tedesco Bernd Lange, presidente della commissione per il commercio internazionale dell'Europarlamento e relatore per l'accordo commerciale Usa-Ue, ha annunciato che, alla luce delle ultime novità da parte Usa sui dazi, lunedì proporrà formalmente all'emiciclo di "sospendere il lavoro legislativo fino a quando non avremo una valutazione giuridica adeguata e impegni chiari da parte degli Stati Uniti". Il Parlamento europeo avrebbe dovuto successivamente ratificare il cosiddetto Turnberry Agreement, raggiunto a luglio. "Gli accordi commerciali siglati dall'amministrazione Trump restano in vigore", ha detto però Jamieson Greer, il rappresentate al commercio americano e negoziatore per i dazi dell'amministrazione, in varie interviste ai media americani, "Vogliamo che capiscano che sono dei buoni accordi", ha spiegato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L’Ue verso lo stop dell’intesa sui dazi: «Chiediamo chiarezza, gli Usa rispettino gli accordi». Trump a picco nei sondaggiL’Unione Europea ha deciso di sospendere temporaneamente l’iter legislativo sull’accordo commerciale, a causa della mancanza di garanzie chiare da parte degli Stati Uniti.

Dazi, l'Europa verso lo stop all'intesa con gli UsaBernd Lange, presidente della commissione per il commercio internazionale, annuncia che l'Europa potrebbe sospendere le trattative con gli Stati Uniti sui dazi.

