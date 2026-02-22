Dazi Commissione Ue chiede chiarezza dopo sentenza Corte Suprema

La Commissione europea richiede chiarimenti dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato nuove restrizioni commerciali. La causa risiede nella sentenza della Corte Suprema che ha modificato alcune norme sul commercio internazionale. Bruxelles desidera comprendere le mosse future di Washington per valutare l’impatto sulle relazioni economiche. La richiesta arriva in un momento di tensione tra le due sponde dell’Atlantico, mentre si attendono dettagli ufficiali sulle misure.

Bruxelles, 22 feb. (askanews) – La Commissione europea, con un comunicato pubblicato a Bruxelles, “chiede piena chiarezza sulle misure che gli Stati Uniti intendono adottare a seguito della recente sentenza della Corte Suprema sull’International Emergency Economic Powers Act. La situazione attuale non favorisce la realizzazione di scambi e investimenti transatlantici ‘giusti, equilibrati e reciprocamente vantaggiosi’, come concordato da entrambe le parti e specificato nella dichiarazione congiunta Ue-Usa dell’agosto 2025”. La “dichiarazione congiunta” è la formalizzazione dell’accordo sui dazi raggiunto dal presidente Usa Donald Trump e dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen a Turnberry, lo scorso agosto in Scozia, e che non è ancora stato approvato dal Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

