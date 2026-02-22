Il daytime di Rai1 racconta al pubblico, fin dalle prime luci dell’alba, il Festival di Sanremo 2026. Da UnoMattina a Vita in Diretta ecco il ricco menù della settimana televisiva più attesa dell’anno. UNOMATTINA NEWS Sin dalle prime ore del mattino, su Rai 1 sarà Sanremo 2026: con “1Mattina News”, a partire dalle 5.58 alle 8.00, da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio, Tiberio Timperi e Maria Soave racconteranno e commenteranno le serate sanremesi. Oltre alle notizie nazionali e internazionali, per tutta la durata del festival, “1Mattina News” darà spazio ai servizi degli inviati, anche del Tg1, e agli ospiti e ai protagonisti in gara, con collegamenti in diretta e curiosità. 🔗 Leggi su Bubinoblog

VITA IN DIRETTA DA RECORD: MATANO SFIORA IL 23% NEL POMERIGGIO DI RAI1La Vita in Diretta si conferma come il programma di riferimento del pomeriggio televisivo su Rai1, con uno share del 21% e circa 2.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Vittorio Brumotti cambia rete: sarà tra gli inviati de La volta buona su RAI 1; DAYTIME RAI1 A TUTTO SANREMO: NO STOP DA UNOMATTINA A VITA IN DIRETTA; DAYTIME RAI1 A TUTTO SANREMO | NO STOP DA UNOMATTINA A VITA IN DIRETTA; Ascolti TV 15 febbraio 2026: Affari Tuoi 22,8%, Slalom Gigante 30,6%, Cuori 3 al 17,7%.

Rai1, il daytime si allunga fino all’estate: ecco quali programmi restano in onda (ma c'è anche chi chiude)Avanti tutta. Parafrasando il celebre titolo di uno dei programmi più riusciti del grande Renzo Arbore, il day time di Rai1 si allunga quest’anno. I programmi che impreziosiscono il palinsesto ... affaritaliani.it

Dato impensabile da oltre un decennio: Daytime #Rai1 17,00% Primetime #Rai1 20,96% VS Daytime #Canale5 16,95% Primetime #Canale5 19,41% Nella giornata roccaforte di Fascino PGT di #MariaDeFilippi e di #Verissimo di Silvy Toffanyn KARMA è con x.com

Le emozioni di Emiliano e Michele in maglia oro, la reazione di Valentina dopo al puntata e l'incontro di Nicola con la maestra Celentano! Clicca qui e rivedi il Daytime di oggi di #Amici25 - facebook.com facebook