Davide Ghiotto | La mia Olimpiade è stata un’altalena di emozione un onore essere portabandiera nella cerimonia di chiusura

Davide Ghiotto ha conquistato il ruolo di portabandiera durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali, portando l’Italia all’Arena di Verona. La scelta deriva dalla sua esperienza e dalla passione dimostrata in gara, che gli ha valso il riconoscimento di rappresentare il paese. Ghiotto ha descritto l’emozione di questa occasione come un’altalena di sentimenti, sottolineando l’onore di essere al centro dell’evento. La serata ha visto anche Lisa Vittozzi affiancarlo in questa celebrazione.

Davide Ghiotto al centro della scena nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali: l’azzurro della pista lunga sarà uno dei due portabandiera dell’Italia insieme a Lisa Vittozzi, questa sera, all’ Arena di Verona, ribattezzata per l’occasione Verona Olympic Arena. L’evento conclusivo prenderà il via alle 20.30 e celebrerà lo spirito di unità dei Giochi con la tradizionale sfilata degli atleti, che entreranno insieme, senza divisioni per Nazione. Per Ghiotto, essere a Verona ha un significato speciale, come ha raccontato ai microfoni della Rai con parole dense di emozione, che sintetizzano il valore sportivo e personale di questo momento: “ Emozione unica chiudere da portabandiera qui a Verona, città che conoscono bene, essendo io di Vicenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto portabandiera per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto rappresenteranno l’Italia durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma domenica alle 20:00 all’Arena di Verona.

Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto saranno i due portabandiera italiani alla cerimonia di chiusuraLisa Vittozzi e Davide Ghiotto guideranno la bandiera italiana alla cerimonia di chiusura dei Giochi invernali Milano-Cortina, prevista domenica sera all’Arena di Verona.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ho fatto schifo, potrebbe essere la mia ultima Olimpiade: la delusione di Ghiotto; Davide Ghiotto non cerca scuse: Ho fatto schifo, forse è la mia ultima Olimpiade; Ghiotto dopo la delusione terribile: Ho fatto schifo, potrebbe essere la mia ultima Olimpiade; Davide Ghiotto e Lisa Vittozzi, l'orgoglio da portabandiera per l'Italia nella Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina 2026.

Davide Ghiotto non cerca scuse: Ho fatto schifo, forse è la mia ultima OlimpiadeNon è stata sicuramente la gara che Davide Ghiotto si aspettava quella dei 10.000 metri alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Per l'azzurro è ... oasport.it

Davide Ghiotto, l’oro è il coronamento di una carriera gloriosa! Reazione rabbiosa dopo i 10000Trasformare la rabbia in carburante emotivo, la delusione in slancio competitivo. È il percorso scelto da Davide Ghiotto dopo il mancato podio nei 10.000 ... oasport.it

A Casa Italia, dopo il Medal Moment by Enel, Davide Ghiotto riceve una confezione speciale: le medaglie Backstage Heroes, realizzate da Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dedicate a chi l’ha accompagnato lungo il percorso. A chi l’ha allenato, preparato - facebook.com facebook

Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto portabandiera azzurri per la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 Sfileranno con il tricolore domenica 22 febbraio all’Arena di Verona Guarda i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina x.com